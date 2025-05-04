شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو لمواجهة خطر مقاومةالميكروبات بسبب المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى يمثلان ركيزتين أساسيتين في حماية الصحة العامة ومواجهة خطر مقاومة الميكروبات.

وأوضح الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر خلال فاعليات المؤتمر الثالث للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية اليوم أن المنظمة تدعو إلى ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وعدم صرفها إلا بوصفة طبية، مع ضرورة استكمال مدة العلاج المقررة لتفادي ظهور سلالات بكتيرية مقاومة.

وأضاف عابد أن مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية تتطلب الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية والنظافة، وعلى رأسها تعقيم الأدوات الطبية، وغسل اليدين بانتظام، وتدريب الكوادر الصحية على أحدث البروتوكولات المعتمدة.



وشدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، مؤكدًا أن العالم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في تزايد مقاومة المضادات، ما يهدد بفقدان القدرة على علاج العديد من الأمراض التي كانت في السابق سهلة السيطرة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية والهيئة العامة للرعاية الصحية على دعم الخطط الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال لضمان نظام صحي أكثر أمانًا واستدامة.