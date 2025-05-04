شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مرحلة التدريب الأساسى لطلاب معاون الأمن والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العناصر البشرية فى منظومة العمل الأمنى والحرص على تأهيلهم وفقاً لمعايير عالية من الكفاءة والمهنية، فقد نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية احتفالية بمناسبة إتمام فترة التدريب الأساسى للدفعة التاسعة من طلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن لإستعراض ما وصل إليه الطلبة من لياقة بدنية، ورياضية، وقتالية خلال هذه الفترة.

استهدفت برامج التدريب الأساسى لطلاب معاهد معاونى الأمن تطوير الجوانب المختلفة للطلاب بهدف تحويلهم من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية الإنضباطية، بالإضافة إلى إكتسابهم مهارات مدنية وإنضباطية خلال تلك الفتره فضلاً عن الجوانب القانونية والإنسانية والتكنولوجية.



كما شملت البرامج التدريبية مجموعة من المناهج الدراسية فى مجال حقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية، وقد شهدت الإحتفالية تقديم الطلاب لعدد من العروض التدريبية التى تعكس ما تلقاه الطلبة من تدريب عالى المستوى من خلال برنامج تدريبى وتعليمى أُعد لهم خصيصاً.. بما يسهم فى إعداد نموذج مثالى من رجال الشرطة المحترفين القادرين على خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.