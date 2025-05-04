شكرا لقرائتكم خبر عن سفر أول أفواج حجاج الجمعيات للأراضى المقدسة خلال أسبوعين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية خلال الموسم الجاري، إلى الأراضي المقدسة في النصف الثاني من الشهر الجاري، حيث سيتم سفر ما يقرب من 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية على أفواج تباعا، ومن المقرر أول فوج يوم 18 مايو 2025.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد انتهت من إجراء الاختبارات التحريرية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446 هـ - 2025م، وخاض الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي أجرتها المؤسسة القومية لتيسير الحج 1227 مرشحًا للإشراف على حج الجمعيات الأهلية، حيث تم إجراء الاختبارات وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج، حيث تم وضع الأسئلة بمعرفة لجنة مشكلة من مجلس الأمناء وتضمنت أسئلة دينية تم وضعها بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية وأسئلة إدارية وسلوكية.