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ميناء دمياط يشهد تداول 26 سفينة ويستقبل 31450 طن بضائع

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ميناء دمياط يشهد تداول 26 سفينة ويستقبل 31450 طن بضائع

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأحد، 04 مايو 2025 11:32 ص

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة، فيما غادرت 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45462 طن تشمل : 7350 طن يوريا و 2800 طن علف بنجر و 17962 طن كلينكر و 17350 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31450 طن تشمل : 7369 طن قمح و 2700 طن ذرة و 100 طن ابلاكاش و 1975 طن خشب زان و 14806 طن حديد و 4500 طن فول .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 834 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1264 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4030 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 31487 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 52905 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5198 حركة .


وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 42 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 8 رأس تريلا و عدد 44 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 598 طن ، كما قامت بتحميل عدد 1 تانك و عدد 31 حاوية و عدد 44 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و ضفائر و مفاتيح ليد سيارات و أقمشة و منسوجات و كمر صاج بإجمالي وزن 1360 طن متجهه إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا- التشيك – فرنسا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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