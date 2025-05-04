شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يشهد تداول 26 سفينة ويستقبل 31450 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة، فيما غادرت 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45462 طن تشمل : 7350 طن يوريا و 2800 طن علف بنجر و 17962 طن كلينكر و 17350 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31450 طن تشمل : 7369 طن قمح و 2700 طن ذرة و 100 طن ابلاكاش و 1975 طن خشب زان و 14806 طن حديد و 4500 طن فول .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 834 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1264 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4030 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 31487 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 52905 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5198 حركة .



وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 42 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 8 رأس تريلا و عدد 44 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 598 طن ، كما قامت بتحميل عدد 1 تانك و عدد 31 حاوية و عدد 44 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و ضفائر و مفاتيح ليد سيارات و أقمشة و منسوجات و كمر صاج بإجمالي وزن 1360 طن متجهه إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا- التشيك – فرنسا.