شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها فى المجال الأكاديمى والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت جامعة القاهرة تقرير الاستدامة لعام 2024 والذى يوضح جهود الجامعة والتزامها بالاستدامة فى ضوء حصولها على المرتبة الفضية في تصنيف STARS لتقييم وتتبع الاستدامة فى الجامعات.

وتوجه الدكتور محمد سامى عبد الصادق بالشكر للجنة التوجيهية لبرنامج STARS وجمعية النهوض بالاستدامة في التعليم العالي على توفير كافة سبل الدعم للمتابعة والتحقق من كافة الجهود المبذولة لتضمين مفاهييم الإستدامة فى كافة القطاعات بالجامعة كما توجه رئيس الجامعة بالشكر لقطاع خدمة المجتمع، ومكتب الإستدامة، وكليات الجامعة ومعاهدها والإدارات والمراكز، الذين أسهموا فى إعداد هذا التقرير.

وأكد رئيس الجامعة، أن التقرير السنوي أحد أهم أدوات رصد جهود الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بجهود القائمين على إعداده ودورهم في ترجمة مفاهيم الاستدامة إلى ممارسة فعلية موثقة في هذا التقرير، ولافتًا إلى أن تقرير الاستدامة هو بوابة فعلية لمتابعة الأداء وتحقيق الأهداف التنموية.

ووجه رئيس الجامعة الجهات المعنية بكليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها وإداراتها، بتضافر ومواصلة الجهود لتحصل جامعة القاهرة على المرتبة الذهبية فى تصنيف تقييم وتتبع الاستدامة فى الجامعات STARS عام2026 .

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تقرير الاستدامة لعام 2024، يؤكد التزام جامعة القاهرة المستمر بالاستدامة، ويُبرز الآثار الإيجابية للممارسات المستدامة التي تُولّد قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وأضافت الدكتورة غادة عبد الباري أن هذه الممارسات لا تهدف إلى خفض التكاليف والهدر فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تحسين بيئة التعلم والعمل، مما يُؤثر إيجابًا على جودة الحياة الجامعية.

وأوضحت الدكتورة سهير رمضان، مستشار رئيس الجامعة للتنمية المستدامة والمنسق العام لمكتب الاستدامة، أن مبادئ التنمية المستدامة تمثل الأساس الراسخ لتوجيه كافة المشاريع والبرامج والمبادرات الرئيسة التي تقدمها الجامعة من خلال التعليم والبحث العلمي، والعمليات، والشراكات، مشيرة إلى أن حصول الجامعة على المرتبة الفضية فى تصنيف تقييم وتتبع الاستدامة فى الجامعات STARS ساعد على قياس أداء الاستدامة بطريقة تعددية وشاملة مع تحويل مفاهيم التنمية المستدامة إلى أهداف قابلة للقياس على مستوى الحرم الجامعي.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد نجيب المدير التنفيذى لمكتب الإستدامة، أن اشتراك الجامعة فى تصنيف تقييم وتتبع الاستدامة فى الجامعات STARS يعد جزءا مهما في التخطيط الاستراتيجي لتعزيز التنمية من أجل مستقبل مستدام مع التوجه الدائم لبناء وتشغيل المجتمع الجامعي ليصبح أكثر صحة واستدامة.

جدير بالذكر، أن تقرير الاستدامة يبرز جهود الجامعة وما حصلت عليه من نقاط فى تصنيف تقييم وتتبع الاستدامة فى الجامعات STARS فى خمسة محاور أساسية هي: المجال الأكاديمي، الشراكة المجتمعية، إدارة الموارد، التخطيط والإدارة، والابتكار والقيادة. كما يعد هذا التقرير جزءا مهما في التخطيط الاستراتيجي لتعزيز التنمية من أجل مستقبل مستدام مع التوجه الدائم لبناء وتشغيل المجتمع الجامعي ليصبح أكثر صحة وإستدامة.