شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلق على تناول الأطفال اللبن الجاموسى والبقرى فى أول سنة من عمره والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا يمكن إعطاء الطفل لبن بقوى أو جاموسى فى أول سنة من عمرة حتى لا يصاب بالحساسية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أنه يتم صرف ألبان الأطفال فى جميع الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، مؤكدة أن ألبان الأطفال شبيهة لبن الأم يقتصر صرفها على الفئات التالية:

1- ولادة طفلين توأم فأكثر بما يكفى للطفل الواحد

2- وفاة الأم

3- إصابة آلام بالفشل الكلوي

4- إصابة الام بالفشل الكبدي

5- مرض الأم بمرض يستدعى استخدام علاج الكيماوي أو الإشعاعي

6- الإصابة بنوبات صرع تؤثر على سلامة الطفل

7- إصابة الأم بمرض نفسى أو عقلي شديد

8- إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسبة

9- حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام