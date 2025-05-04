شكرا لقرائتكم خبر عن تمتد للقاهرة.. تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة وأهم الظواهر الجوية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 4 مايو 2025، وذلك فى ظل الأجواء الباردة وفرص الأمطار التى تتعرض لها البلاد وأثرت على عدة مناطق مختلفة الساعات الماضية .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس اليوم مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفى الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

وعن فرص الأمطار المتوقعة اليوم الأحد، فمن المتوقع فرص أمطارمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة قد تكون رعدية أحياناً، و فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 31 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 31 درجة.

الصغرى 18 درجة.