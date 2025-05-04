شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحتضن التصفيات النهائية لمسابقة HULT PRIZE بمشاركة 43 جامعة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

استضافت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي جامعة حلوان بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة HULT PRIZE 2025 على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية، والتي أُقيمت تحت شعار: "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية".

تنافس خلال المسابقة 63 فريقًا يمثلون 43 جامعة مصرية، وذلك تحت إشراف ورعاية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع مؤسسة Hult Prize العالمية، وتهدف إلى دعم المشاريع الريادية ذات الأثر المجتمعي، وتشجيع الطلبة على تقديم حلول مستدامة للتحديات التنموية.

وعقدت الفاعلية تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويانا دباغية المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمسابقة HULT PRIZE، وإشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ونجحت جامعة حلوان في تحقيق إنجاز مميز بحصولها على المركزين الثاني والثالث في التصفيات، حيث حصل فريق Energetic من كلية الهندسة بالمطرية على المركز الثاني، بينما حصل فريق Online wiz u من كلية الطب على المركز الثالث.

وأكد الدكتور السيد قنديل في كلمته خلال الفعالية، أن جامعة حلوان تضع الأنشطة الطلابية والابتكار في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن استضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى تأتي في إطار إيمان الجامعة بدورها الوطني والتعليمي في دعم رواد المستقبل.

وأوضح أن الجامعة تمتلك بنية تحتية متكاملة ومجهزة لاستضافة المسابقات القومية والدولية، وتفخر بأن تكون منبرًا لانطلاق أفكار الشباب الواعدة.

كما عبّر الدكتور قنديل، عن بالغ فخره واعتزازه بما حققه طلاب الجامعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز المشرّف يعكس ما يتمتع به طلاب حلوان من إبداع حقيقي وقدرة على الريادة في مجالات الابتكار المجتمعي والمشروعات ذات الأثر المستدام. وأكد أن مشاركة الطلاب في واحدة من كبرى المسابقات وتحقيق مراكز متقدمة فيها، يُعد دليلًا واضحًا على كفاءتهم وجاهزيتهم لتمثيل جامعتهم ووطنهم في المحافل الدولية بكل تميز.

وقال: "نحن نؤمن بقدراتكم، ونقف خلفكم بكل الدعم، وننتظر رؤيتكم ترفعون اسم الجامعة عاليًا على منصات التتويج العالمية". كما شدد على أن استضافة الجامعة لهذا الحدث الدولي تأتي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم ثقافة الريادة، وتمكين الطلاب من بيئة جامعية محفزة على الإبداع والابتكار والتفكير الحر.

وعقدت الفاعليه تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، فريدة محمد هاشم، أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، نشوة علي مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، مدحت علام، مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالجامعة، وبالتنسيق مع طلاب اتحاد الجامعة وعلى رأسهم ندى عزيز أمين اللجنة العلمية العليا، ندى سعيد الأمين المساعد، إيمان أشرف نائب رئيس الاتحاد، ويوسف أحمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، الذين حرصوا على توفير كافة سبل الدعم والراحة للطلاب المشاركين من مختلف الجامعات.