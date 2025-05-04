شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: أسئلة اللغة الثانية بامتحان الثانوية العامة اختيارية فقط والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة نظام جديد ستكون جميعها اختيار من متعدد خاصة بعد أن أصبحت المادة غير مضافة للمجموع بعد إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وأصبحت مادة نجاح ورسوب فقط، حيث ستكون الأسئلة اختيار من متعدد بدون أن يكون فيها أسئلة مقالية، وذلك بعد خروجها من المجموع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن اللغات الأجنبية الثانية، الفرنسية أو الإيطالية أو الأسبانية والألمانية، وغيرهم، ستكون مثلها كباقي المواد خارج المجموع، جميع الامتحانات فيها بأسئلة اختيار من متعدد، حيث سيتم تصحيحها بالكامل بشكل إلكتروني كما يحدث كل عام، وبالتالي لن يكون فيها أسئلة مقالية.

وشددت على أن اللغات الأجنبية الثانية في النظام القديم الذي يدرسه الطلاب الباقون للإعادة والراسبون والمؤجلين وغيرهم، سوف تتضمن امتحاناتها أسئلة مقالية باعتبار أن اللغات الثانية في النظام القديم داخل مجموع الطالب، بعكس النظام الجديد الذي أصبحت فيه اللغات الثانية خارج المجموع.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 سوف تنطلق 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.



