شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل 84 طابقا بـ50 عقارا مخالفا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة استمرار الأجهزة التنفيذية بحى المقطم فى إزالة مخالفات المبانى، حيث بلغ ما تمت إزالته منذ بداية يناير هذا العام وحتى الآن ⁠84 دورا علويا مخالفا من 50 عقارا، من بينها 36 دورا علويا مخالفا بـ22 عقارا خلال شهر أبريل وحده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة على أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة ، مشيرًا إلى أنه جارى حصر باقى المخالفات لازالتها على الفور، مع استمرار حملة إزالة المخالفات فى كافة الأحياء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ ، و١١٤ يتلقيان بلاغات المواطنين الخاصة بالبناء المخالف ويتم اتخاذ الاجراءات الفورية لازالته ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



إزالة المخالفات البنائية



إزالة مخالفات المبانى