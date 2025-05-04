شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: تأجيل زيارة الرئيس القبرصى بعد سقوط صاروخ بمطار بن جوريون والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: تأجيل زيارة الرئيس القبرصي إلى إسرائيل بعد سقوط صاروخ في مطار بن جوريون.

وأفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بإغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام الإقلاع والهبوط، اليوم الأحد، بعد إطلاق صاروخ من اليمن على وسط إسرائيل، وتسجيل عدد من المصابين.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إنه تلقى تقارير عن سقوط مقذوف في وسط إسرائيل، بعد أن ذكر قبل قليل أنه رصد صاروخًا أُطلق من اليمن ويعمل على اعتراضه.