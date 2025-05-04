شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب المرحلة الابتدائية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 11:21 ص

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

واعتمد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية، على أن تكون مواعيد امتحانات طلاب المرحلة الابتدائية على النحو التالي:

-امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي "فصل واحد" تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 24 / 5 / 2025.

-امتحانات الصف الثالث الابتدائي "عام ومكفوفين وصم وضعاف سمع" تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 25 / 5 / 2025.

-امتحانات الصف الرابع الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع " تبدأ يوم 22 /5 / 2025 وتنتهى يوم 27 / 5 / 2025.

-امتحانات الصف الخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع) والسابع (صم وبكم وضعاف سمع) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

-امتحانات الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع) والثامن (صم وضعاف سمع) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وأكدت المديريات التعليمية والإدارات على أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تتضمن جزئيات المنهج الدراسى بأكمله.

وأوضحت أن الأسئلة لا تقتصر على جزئيات بعينها بل تشمل جميع جزئيات المنهج حسب الوزن النسبى للمواصفة الفنية وكل مادة، مشيرة إلى أن الأسئلة يجب أن تكون متدرجة من حيث الصعوبة بحيث تقيس نواتج التعلم والمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب.