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وزارة الصحة تحذر من السجائر الإلكترونية تسبب الإدمان ولا تخلو من الضرر

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 04 مايو 2025 11:13 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن السجائر الإلكترونية تسبب الإدمان ولا تخلو من الضرر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان إن السجائر الإلكترونية لها أضرار جسيمة على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تحتوي السجائر الإلكترونية على نسبة هائلة من النيكوتين والسموم المضرة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان زيادة معدل المدخنين عالميا، وأضافت: كان عدد المدخنين عام 1990 يتجاوز 870 مليون مدخن وفى عام 2015 أصبح 933 مليونا وحاليا بلغ 1.3 مليار مدخن حول العالم، وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالإقلاع عن التدخين.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى للوزارة قد  أكد أن ظاهرة التدخين باتت تشكل خطرا على الدول والأفراد بشكل عام، بسبب الأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية التي يحدثها التبغ، حيث إنه بالإضافة إلى خطورة التدخين على تصلب الشرايين وأمراض القلب وغيرها، فإن تدخين الأفراد وتصنيع التبغ ومخلفاته الناتجة عن الاستخدام والتصنيع من قبل شركات صناعة التبغ، تسبب ضررا على كوكبنا البيئى، ما يستدعي الحاجة إلى تشديد الرقابة على هذه الممارسات والعمل على الحد منها، لافتاً إلى تكبد الدول خسائر اقتصادية فى القضايا العلاجية والبيئية بسبب آثار التدخين.


السجائر الالكترونية تسبب الادمان

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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