أخبار مصر

الإسعاف الإسرائيلى: 8 مصابين جراء سقوط صاروخ فى مطار بن جوريون

0 نشر
0 تبليغ

الإسعاف الإسرائيلى: 8 مصابين جراء سقوط صاروخ فى مطار بن جوريون

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الإسرائيلى: 8 مصابين جراء سقوط صاروخ فى مطار بن جوريون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 04 مايو 2025 11:10 ص

أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 8 أشخاص جراء سقوط صاروخ في مطار بن جوريون.. أحدهم بحالة متوسطة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط مقذوف في وسط إسرائيل بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أيضا بدويّ صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements