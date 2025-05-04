شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الإسرائيلى: 8 مصابين جراء سقوط صاروخ فى مطار بن جوريون والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 11:10 ص

أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 8 أشخاص جراء سقوط صاروخ في مطار بن جوريون.. أحدهم بحالة متوسطة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط مقذوف في وسط إسرائيل بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أيضا بدويّ صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية.