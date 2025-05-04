شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال: فشل منظومتى ثاد الأمريكية وحيتس الإسرائيلية فى اعتراض صاروخ اليمن والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 10:55 ص

قال جيش الاحتلال: منظومتا ثاد الأمريكية وحيتس الإسرائيلية فشلتا في اعتراض الصاروخ اليمني، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط مقذوف في وسط إسرائيل بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وبثت القناة 13 الإسرائيلية مشاهد فيديو تظهر سحب دخان كثيف تتصاعد في منطقة المطار.