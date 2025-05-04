شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يحتفى باليوم العالمى للكتاب والملكية الفكرية من مكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار احتفاله باليوم العالمي للكتاب واليوم العالمي للملكية الفكرية، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حملة توعوية عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت سلسلة من اللقاءات المصورة من داخل مكتبة الإسكندرية، أحد أبرز معاقل الثقافة والمعرفة في مصر والعالم العربي.

وتضمنت السلسلة لقاءً خاصًا مع الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الذي استعرض الدور المحوري الذي تضطلع به المكتبة في نشر الثقافة وتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأشاد الدكتور زايد بمتحف المخطوطات التابع للمكتبة، والذي يُعد من أبرز الكنوز الثقافية في المنطقة، إذ يضم نحو 6000 مخطوطة أصلية نادرة وكتبًا لا تُقدَّر بثمن، من بينها النسخة الأصلية من كتاب "وصف مصر"، الذي طُبع في باريس عام 1821، فضلًا عن أرشيف ضخم يحتوي على أكثر من 120 ألف مخطوطة مصورة تغطي مختلف ميادين المعرفة، من الدين إلى الطب والفلك والجغرافيا.

وفي سياق حديثه عن أهمية حماية حقوق الإبداع، شدد زايد على ضرورة ترسيخ هذا المفهوم لدى الأجيال الجديدة، معربًا عن اعتزازه بوعي النخب الثقافية المصرية المتزايد بأهمية حقوق الملكية الفكرية، سواء كانوا فنانين أو أدباء أو باحثين.

كما أشار إلى الجهود المستمرة لصيانة وترميم هذه الثروات الثقافية عبر مركز ترميم المخطوطات التابع للمكتبة، الذي يُعد من المراكز الرائدة عربيًا في مجال حفظ التراث، ويقدم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية القادرة على صيانة المخطوطات النادرة.

وفي إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه مكتبة الإسكندرية، كشف الدكتور زايد عن إطلاق موقع "DAR"، الذي يتيح للباحثين والجمهور الوصول إلى نحو نصف مليون كتاب رقمي، إلى جانب الخرائط والمواد الوثائقية المختلفة. كما استعرض مشروع "ذاكرة مصر"، الذي يُعنى بتوثيق أبرز الأحداث والمحطات التراثية في تاريخ مصر من خلال الصور والوثائق النادرة.

وسلطت اللقاءات أيضًا مع مسؤولي المكتبة الضوء على نشاط مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، الذي يعمل على رقمنة التراث المادي وغير المادي، بما يشمل المساجد والكنائس والقصور والحرف التقليدية والنباتات النادرة، إلى جانب إنتاج أفلام قصيرة تهدف إلى توعية الأجيال الجديدة بثروات مصر الثقافية.

كما أبرزت اللقاءات جهود الرقمنة المتسارعة داخل مكتبة الإسكندرية، حيث يتم يوميًا رقمنة أكثر من 3000 صفحة، تشمل الكتب النادرة والمخطوطات والمواد الضخمة، باستخدام أحدث التقنيات العالمية لضمان حفظها للأجيال القادمة.

وخلال اللقاءات، جدّد مسؤولو مكتبة الإسكندرية دعوتهم للشباب والمبدعين إلى الاهتمام بحقوقهم الفكرية، مؤكدين أهمية الوعي القانوني بحماية الأعمال الإبداعية، ودور المكتبة الريادي في نشر هذه الثقافة من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل التفاعلية.