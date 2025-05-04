شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: الصاروخ سقط فى مطار بن جوريون بعد تجاوزه 4 طبقات للدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالأحد، 04 مايو 2025 10:41 ص
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الصاروخ سقط في وسط مطار بن جوريون بعد تجاوزه 4 طبقات للدفاع الجوى وعودة طائرة الخطوط الجوية الهندية إلى الهند قبل هبوطها بالمطار.
ومنعت الشرطة الإسرائيليين من التوجه نحو مطار بن جوريون، وأعلن جيش الاحتلال عن فتح تحقيقا عقب سقوط صاروخ من اليمن بمطار بن جوريون في تل أبيب.
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