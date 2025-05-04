شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: الصاروخ سقط فى مطار بن جوريون بعد تجاوزه 4 طبقات للدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الصاروخ سقط في وسط مطار بن جوريون بعد تجاوزه 4 طبقات للدفاع الجوى وعودة طائرة الخطوط الجوية الهندية إلى الهند قبل هبوطها بالمطار.

ومنعت الشرطة الإسرائيليين من التوجه نحو مطار بن جوريون، وأعلن جيش الاحتلال عن فتح تحقيقا عقب سقوط صاروخ من اليمن بمطار بن جوريون في تل أبيب.