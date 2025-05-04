شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بشأن "الليبور" والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاحد قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلى بنك التنمية الأفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر.

ويهدف الاتفاق إلى تحقيق التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض؛ حيث إن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر"، يعتبر الأفضل مقارنة بمعدل الليبور، وذلك لأنه أكثر أمانا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود تدخلات بشرية فيه علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

‎والتخلي عن الليبور، أصبح اتجاهًا عالميًا معترفًا به بين جميع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ولا يترتب عليه أية أعباء أو تكاليف إضافية على الموازنة العامة.



