شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين بحضور مديرى الأمن بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، بحضور مديرى الأمن بالمحافظات، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة بالمحافظات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد كلف فى اجتماع سابق المُحافظين، بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية، فضلاً عن توسيع نطاق تجربة "سوق اليوم الواحد"، لاسيما في القرى والريف، لضمان الوصول بالسلع إلى المواطنين في تلك المناطق بأسعار مناسبة.

