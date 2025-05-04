شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التعليم: أسئلة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل تشمل منهج الترم بأكمله والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية والإدارات على أن أسئلة امتحان نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تتضمن جزئيات المنهج الدراسى بأكمله، موضحة أن الأسئلة لا تقتصر على جزئيات بعينها بل تشمل جميع جزئيات المنهج حسب الوزن النسبى للمواصفة الفنية وكل مادة، موضحة أن الأسئلة يجب أن تكون متدرجة من حيث الصعوبة بحيث تقيس نواتج التعلم والمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل للعام الدراسي الجارى، 2024,2025 حيث تبدأ من يوم 21مايو الجارى للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 27 من نفس الشهر، أما صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025 بداية من 22 مايو حتى 27 من نفس الشهر.



ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن يتم إتاحة استخدام المدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية بعد انتهاء الفترة المشار إليها باستثناء مدارس لجان امتحان الشهادة الإعدادية والتي تبدأ في يوم 31 مايو، كلجان لامتحانات الشهادة الفنية.

يأتى ذلك فى إطار كتاب الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بشأن تعديل مواعيد عقد امتحانات النقل لامتحانات التعليم العام، حتى يتاح تجهيز لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025.