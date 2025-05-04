شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جهود مكافحة تسرب بقعة زيت على شواطئ أبورديس مساحتها من 3 إلى 5 كيلو والان مع تفاصيل الخبر

استمرت جهود وزارة البيئة ومركز السلام لمكافحة التلوث في خليج السويس في مكافحة تسرب بقعة زيت كبيرة في مياه البحر بمدينة أبورديس وخروجها على الشواطئ.

وفي تطور جديد للتلوث الزيتي الذي وقع قبالة سواحل مدينة أبورديس، دفعت اليوم وزارة البيئة بلجنة فنية إضافية لموقع الحادث، نظرًا لحساسية الموقع وأهميته البيئية، وذلك لمتابعة أعمال مكافحة التلوث التي بدأت فور اكتشاف البقعة الزيتية في البحر.

وقد تبين خلال المعاينة أن عمليات المكافحة تُجرى بتعاون بين شركة بتروسيف المتخصصة في خدمات السلامة والبيئة، وشركة بترول بلاعيم (بتروبل)، حيث تم نشر حواجز مطاطية بحرية ومواد مذيبة صديقة للبيئة لمحاصرة البقعة ومنع انتشارها.

واللجنة الجديدة تهدف إلى تقييم كفاءة الإجراءات المتخذة على الأرض، وضمان الالتزام الكامل بالبروتوكولات البيئية،

ولاتزال التحقيقات جارية لتحديد الجهة المتسببة في التسرب، مع توجيه تحذيرات من أن التلوث قد يؤدي إلى أضرار جسيمة في النظام البيئي بالمنطقة

ورصد مركز مكافحة التلوث بخليج السويس تلوث بترولي في نطاق محافظة جنوب سيناء، وذلك على بُعد نحو 40 كيلومترًا من مدينة أبورديس في اتجاه شرم الشيخ، وأشارت مصادر إلى ظهور بقع زيتية على سطح مياه البحر، مما يُرجح وقوع تسرب من مصدر بحري أو شركات بترول عاملة بالمنطقة.

وقد استجاب جهاز شئون البيئة ممثلاً في فرع السويس وسيناء بشكل عاجل فور تلقي البلاغ، حيث تم الدفع بفريق غرفة الطوارئ بالفرع إلى موقع الحادث لبدء أعمال الفحص والمعاينة، والوقوف على أسباب التلوث ومصدره، واتخاذ الإجراءات الفورية لاحتوائه، ويأتي هذا التدخل السريع في إطار خطة الطوارئ البيئية التي يُفعّلها الجهاز في مثل هذه الحالات. وتم جلب عينتين من التلوث البترولي ويقوم معمل الفرع حاليًا بفحص العينات لتحديد مصدر التلوث ونوعيته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والبيئية اللازمة.

استمرار جهود مكافحة تسرب بقعة زيت على شواطئ أبورديس



استمرار جهود مكافحة تسرب بقعة زيت على شواطئ أبورديس