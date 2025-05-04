شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز القطع الأثرية القديمة المعروضة بمتحف جامعة عين شمس بقصر الزعفران والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر قصر الزعفران بجامعة عين شمس، تحفة معمارية متكاملة الأوجه ونابضة بالجمال الفني، شاهدًا على زمانه وعلى ما مَرَّ به من أحداث تاريخية، شاهدًا على مراحل مهمة في تاريخ مصر استقبلت تقلبات السياسة والمجتمع ومراحل من العلم والفن هذا القصر الذي يمر حاليا بفترة مهمة من تاريخه والمتمثلة في أعمال ترميمه وبذل الجهد في استعادة رونقه وجماله، وكم وقفتُ أمامه مَزهُوًا به وكنت دائمًا شعوفًا بمعرفة تاريخه وأصله والأحداث التي مر بها، وما دار بين جنباته من حياة وسياسة وعلوم زاد الشغف بل الهم بالمعرفة، ومن هنا حرصت جامعة عين شمس أن يكون لها متحفا مقره بدروم هذا القصر.

المتحف يضم مجموعات متنوعة من القطع الأسرية المختلفة فى تاريخها، ونتسعرض فيما يلى أهم القطع الأثرية الموجودة داخل المتحف من ضمن الآثار المصرية القديمة المستعارة ليتم وضعها بالمتحف:

- جزء من تاج عمود حتهورى.

- تابوت حجرى للمدعو أنيفيري من عصر الأسرة السادسة والعشرين.

- تابوت أدمى لحور من العصر الصاوى.

- ومثال إيمحوتب من العصر المتأخر.

- تمثال وتث حتب يعود تاريخه للأسرة الخامسة.

- هرم حورسايست تم العثور عليه فى سقارة.

- لوحة جنائزية للكاتب سحتب إيب رع سيسي يعود تاريخها للدولة الوسطى.

- لوحة للكاهن حورسايست نتعبد ل رع حور أختى وإيزيس عود للأسرة الـ22.

- رأس تمثال ملكى غير معروف تم العثور عليه فى الأقصر.

- تابوت أدمى للمدعو وسر حات ست يعود للعصر المتأخر.