شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز القطع الأثرية القديمة المعروضة بمتحف جامعة عين شمس بقصر الزعفران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 04 مايو 2025 01:00 ص
المتحف يضم مجموعات متنوعة من القطع الأسرية المختلفة فى تاريخها، ونتسعرض فيما يلى أهم القطع الأثرية الموجودة داخل المتحف من ضمن الآثار المصرية القديمة المستعارة ليتم وضعها بالمتحف:
- جزء من تاج عمود حتهورى.
- تابوت حجرى للمدعو أنيفيري من عصر الأسرة السادسة والعشرين.
- تابوت أدمى لحور من العصر الصاوى.
- ومثال إيمحوتب من العصر المتأخر.
- تمثال وتث حتب يعود تاريخه للأسرة الخامسة.
- هرم حورسايست تم العثور عليه فى سقارة.
- لوحة جنائزية للكاتب سحتب إيب رع سيسي يعود تاريخها للدولة الوسطى.
- لوحة للكاهن حورسايست نتعبد ل رع حور أختى وإيزيس عود للأسرة الـ22.
- رأس تمثال ملكى غير معروف تم العثور عليه فى الأقصر.
- تابوت أدمى للمدعو وسر حات ست يعود للعصر المتأخر.
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