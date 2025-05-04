شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية للدكتور عمرو شعث عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 12:30 ص

أعلنت جامعة عين شمس، مؤخراً صدور قرارًا جمهورياً بتعيين الدكتور عمرو عبد السلام شعت عميداً لكلية الهندسة بجامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

وينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية للدكتور عمرو شعت، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، كما يلي :

- حصل الدكتور عمرو شعت علي بكالوريوس الهندسة الإنشائية جامعة عين شمس عام 1995.

- حصل علي ماجستير الهندسة الإنشائية جامعة عين شمس عام 2002،ودكتوراه الفلسفة فى الهندسة الإنشائية جامعة كوينز - كندا عام 2007.

- تدرج الدكتور عمرو شعت في المناصب الإدارية حتي تولي منصب وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ فبراير 2021 وحتى توليه المنصب.

- أشرف وناقش أكثر من 25 رسالة ماجستير ودكتوراه، كما أن له 80 مؤلف علمي بين كتب وفصول في كتب وأوراق بحثية دولية.

- حاز الدكتور عمرو شعت على جائزة أحمد محرم للهندسة الإنشائية من أكاديمية البحث العلمي عام 2019.

- تمت دعوته لإلقاء أكثر من 20 محاضرة وندوة علمية وتولي سيادته رئاسة تحرير مجلة Ain Shams Engineering Journal (Q1) ، بالإضافة إلى أنه مراجع علمي لأكثر من 10 دوريات علمية عالمية في مجال الهندسة الإنشائية، الي جانب كونه إستشارى للمنشآت المعدنية بنقابة المهندسين.

- شارك الدكتور عمرو شعت فى التصميم والإشراف على تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة مثل (أعمال توسعة الحرم المكى – السعودية ، مطار دكار- السنغال، محطات قطار الحرمين – السعودية)

- تولي منصب مساعد وزير النقل ( 2017- 2018) ونائبا لوزير النقل ( 2018- 2019).