شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب عزام الأحمد أمين سر الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة بدء عمل لجنة الحوار الوطني المشكلة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال ترؤس عباس، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث تم في بداية الجلسة انتخاب عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد، أمينا لسر اللجنة التنفيذية بالإجماع.

واستعرض الرئيس الفلسطيني الجهود السياسية والدبلوماسية الوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والعاصمة القدس الشرقية، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والصحية.

كذلك ناقشت اللجنة التنفيذية، قيام بعض الدول بوقف التزاماتها بدعم موازنة الأونروا التي أصبحت تواجه العجز في تقديم الخدمات في مناطق عملها الخمس وخاصة خدماتها التعليمية والصحية.

كما أقرت اللجنة التنفيذية برنامجا خاصا لمواجهة المخاطر المترتبة على استمرار اجتياحات جيش الاحتلال الإسرائيلي وخاصة لمدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية والأغوار، وإحباط مخططات التهجير ومصادرة الأراضي والضم الصامت للضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال.

وناقشت اللجنة التنفيذية الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو القادم، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، حيث وجهت الدعوة إلى الدول كافة الراغبة في تحمل مسؤولياتها، من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية فوق أرضه.

واتخذت اللجنة التنفيذية مجموعة من القرارات؛ بهدف تفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة عقد اجتماعاتها بشكل دوري.