شكرا لقرائتكم خبر عن واتساب يتوقف بعد غد على هاتفك.. كيف تحمى رسائلك من الضياع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إعلان شركة "واتساب" وقف دعم تطبيقها على بعض هواتف آيفون اعتبارًا من 5 مايو 2025، بدأ القلق يتصاعد بين المستخدمين الذين ما زالوا يعتمدون على أجهزة قديمة مثل iPhone 6 وiPhone 6 Plus وiPhone 5s، وإذا كنت من بينهم، فربما لن تتمكن من إرسال أو استقبال أي رسائل بعد هذا التاريخ.

لكن قبل أن تفقد محادثاتك الهامة، إليك خطوات سريعة لحماية بياناتك والاحتفاظ بمراسلاتك بأمان.

1. تأكد من إصدار نظام التشغيل

واتساب لن يعمل على الأجهزة التي لا يمكن تحديثها إلى iOS 15.1 أو أعلى. تحقق من إعدادات الهاتف عبر:

Settings > General > Software Update

إذا كان الجهاز غير قابل للتحديث، انتقل للخطوات التالية لحفظ بياناتك.

2. إنشاء نسخة احتياطية سحابية

افتح واتساب ثم:

الإعدادات > الدردشات > نسخ احتياطي للدردشات

اضغط "نسخ احتياطي الآن" لتخزين محادثاتك على iCloud.

تأكد أن حساب iCloud فعّال ولديك مساحة كافية.

3. تصدير المحادثات الهامة يدويًا

اذا كنت ترغب أن تحتفظ بمحادثة بعينها خارج واتساب، افتح الشات المطلوب، ثم:

مزيد من الخيارات > تصدير الدردشة

يمكنك اختيار تضمين الوسائط أو لا، وسيتم حفظها كملف نصي مرفق بالصور أو الفيديوهات.

4. نقل المحادثات إلى هاتف جديد

لو اشتريت جهازًا جديدًا، تأكد من تسجيل الدخول بنفس رقم الهاتف وحساب iCloud، وسيعرض عليك التطبيق استعادة النسخة الاحتياطية تلقائيًا أثناء الإعداد.

5. حلول مؤقتة وتطبيقات بديلة

حتى تتمكن من التبديل السلس، يمكنك إخطار جهات اتصالك باستخدام تطبيقات بديلة مثل Telegram أو Signal أو حتى iMessage، لحين إتمام الترقية.