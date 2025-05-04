شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 4 مايو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 4 مايو 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالقاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وخليج السويس وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 16 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 17 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 17 العظمى 26

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 16 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 16 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 24

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 08 والعظمى 15

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 19 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 14 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 20 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 22 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 15 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 14 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 15 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 15 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 16 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 17 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 18 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 17 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 18 والعظمى 31



