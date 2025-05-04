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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 04 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 4-5-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:33  ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:34 م
موعد صلاة العشاء  9:00


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:35 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:08 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:28
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد  صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:31 م
موعد صلاة العشاء 8:57  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:28
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة  العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:19 م
وقت صلاة العشاء 8:42 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:43  ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 7:19 م
موعد صلاة العشاء 8:38


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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