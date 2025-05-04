شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأحد، 04 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 4-5-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:33 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:34 م

موعد صلاة العشاء 9:00

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:35 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:42 م

موعد صلاة العشاء 9:08 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:28

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:31 م

موعد صلاة العشاء 8:57 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:28

وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:19 م

وقت صلاة العشاء 8:42 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 11: 4

موعد صلاة المغرب 7:19 م

موعد صلاة العشاء 8:38



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