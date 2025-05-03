شكرا لقرائتكم خبر عن "كيفية مواجهة الشبهات الفكرية بالقرآن الكريم" موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 9 مايو 2025م، الموافق 11 ذي القعدة 1446 هـ بعنوان: "إنَّ ما أتخوف عليكم رجلٌ آتاه اللهُ القرآنَ فغيّر معناه".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: ضرورة التوعية بكيفية مواجهة القرآن للشبهات الفكرية، وسبل الاستفادة من ذلك.

وكان قد شارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في مناقشة رسالة دكتوراه في الفلسفة، بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، قسم العلوم الإنسانية البيئية بجامعة عين شمس، للباحث الشيخ سيد حسن محمد علي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، والتي جاءت بعنوان: "برنامج لتفعيل الأدوار الاجتماعية والبيئية والوطنية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ضوء التحول الرقمي".

بدأ اللقاء باستقبال الوزير وسط أجواء من الحفاوة والترحيب، وحضر المناقشة كلٌّ من: الدكتور حاتم عبد المنعم أحمد أستاذ علم الاجتماع الريفي المتفرغ بكلية الآداب جامعة أسيوط (مشرفًا أصيلاً)؛ و الدكتور شرف الدين أحمد آدم أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس (مشرفًا مشاركًا)؛ و الدكتور علي سيد علي مسلم أستاذ التخطيط والتنمية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان (مناقشًا).

تخلل المناقشة العلمية تأكيد الوزير على أهمية موضوعيّة البحث وإنصافه، مشيدًا بموضوعية الباحث، فرغم أنه أزهريّ وابنٌ للأزهر الشريف ويكتب عن منظمة أزهرية مهمة، إلا أنه كان منصفًا في الوقوف عند مواضع الضعف والحاجة إلى التطوير، معربًا عن اعتزازه به ابنًا كريمًا من أبناء وزارة الأوقاف، قائلًا: "يسعدني أن يكمل كل أبناء وزارة الأوقاف مسارهم العلمي، ويضربون بسهم في كافة العلوم والمعارف، فمن خلال هذا النموذج الكريم الذي أناقشه اليوم، أتوجه بالتشجيع والدعم لكل أبناء وزارة الأوقاف؛ لإكمال مسارهم العلمي الرفيع، وإحراز أعلى الدرجات العلمية، للمشاركة الفعالة في معالجة أمور وطنهم من خلال المدخل العلمي الرصين".