شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد 5 سنوات لإسرائيليين اثنين لاعتدائهما على عمال فندق في طابا والان مع تفاصيل الخبر

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، فى جلستها اليوم السبت بمدينة طور سيناء، بحبس "م. ف. ص.ك" 22 سنة، عامل، من عرب إسرائيل، "و ج.ص.ك"، 34 سنة، مقاول، من عرب إسرائيل، بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهما بالاعتداء على 3 من عمال فندق في طابا، وتكسير جزء من محتوياته، لتعاطيهما مشروبا كحوليا ورفضهما دفع الثمن.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور شادى حسونة وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 أغسطس 2024، عندما طلب المتهمان الحصول على مشروبات كحولية لهما ولذويهم بالفندق ورفضا دفع الحساب معللين سبب رفضهم أن الحجز الخاص بالفندق شامل جميع المشروبات والمأكولات على غير الحقيقة لعدم دفع حساب المشروبات التى تناولوها، وعندما طلب المجنى عليهم منهم ثمن المشروبات، قاما بالاعتداء على المجنى عليهم وهم ع. م. ع.، وم. الـ.، م. ع. م.، بعصا خشبية وقطعة غليظة من الألمنيوم، واستخدما فى الضرب زجاجات المشروبات الكحولية مما أدى لإصابة المجنى عليهم بإصابات خطيرة.

على الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بمدينة طابا وشرطة السياحة التى انتقلت على الفور لمكان البلاغ، وتبين من تحريات الأمن أن المتهمان من عرب إسرائيل ويحملون الجنسية الإسرائيلية، ونزلاء بالفندق، حيث قاموا بطلب مشروبات كحولية لهم ولذويهم بكميات كبيرة، وعند طلب الحساب رفضوا دفع الثمن، مؤكدين أن الحجز الخاص بهم يشمل المشروبات الكحولية، وبالاستعلام عن الحجز تبين أن حجزهم بدون أى مشروبات كحولية، وحدثت مشادة بينهم وبين عمال الفندق، مما أدى إلى قيام المتهمان بالاعتداء على عمال الفندق، وتكسير العديد من الأبواب الزجاجية والتى تشمل كاسات المشروبات وتحطيم العديد من الكراسى، وبلغت التلفيات 35 ألف جنيه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزى لعمل الاسعافات الأولية وتبين أن المجنى عليه ع. م. ي. أصيب بكسر بالجمجمة جهة اليسار وتؤدى إلى دوران وعدم اتزان ووصلت نسبة الإصابة إلى 40%، وإصابة الآخرين بجروح بالرأس والحاجب والرقبة ويستدعى علاجهم أكثر من 21 يوما.

بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على ثمن المشروبات الكحولية. تم تحرير محضر3 أحوال شرطة السياحة لسنة 2025، وإحالتهم إلى قسم شرطة طابا لاستكمال الإجراءات وتم تحرير محضر برقم 511 لسنة 2025 جنح طابا.

وبالعرض على جهات التحقيق بمدينة نويبع وجهت لهما جهات التحقيق عدة تهم منها استخدام العنف وترويع المواطنين وإلحاق الأذى بالعاملين بالفندق والأضرار بممتلكات الفندق والحصول على خدمة غير مدفوعة التكلفة والتسبب فى عاهة لأحد المصابين.

تم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وبجلسة اليوم استمتعت هيئة المحكمة لأحد المصابين والذى أكد إصاباتهم منذ الواقعة حتى الآن وقدم التقارير الطبية والاشاعات التى أثبتت إصابته بعاهة أفقدته القدرة على العمل بسبب عدم اتزانه والشعور دائما بالدوران. وحاول 6 من المحامين الدفاع عن المتهمان وطمس الحقيقة إلا أن محكمة جنايات جنوب سيناء أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 5 سنوات وإحالة القضية إلى المحكمة المدنية المختصة.