شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للهواتف التى سيتوقف واتساب عن العمل عليها بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب بسلاسة تامة على أي جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 12 أو أحدث، ومع ذلك، ابتداءً من بعد غدا الاثنين 5 مايو، سيتغير هذا الوضع، حيث أعلنت خدمة الدردشة التابعة لشركة Meta أن تطبيقها سيعمل فقط على الهواتف التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، وأوضحت واتساب: "نقدم حاليًا الدعم ونوصي باستخدام الأجهزة التالية: أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 12 أو أحدث، ولكن ابتداءً من 5 مايو 2025، سيتم دعم إصدارات iOS 15.1 أو أحدث فقط."

لحسن الحظ، يستهدف هذا التغيير فقط مستخدمي أجهزة آيفون القديمة جدًا، الأجهزة التي لا يمكن ترقيتها إلى iOS 15.1 تشمل iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، وطالما أنك تمتلك iPhone 6s أو إصدارًا أحدث، يمكنك الاستمرار في استخدام واتساب - فقط تأكد من تحديث نظام التشغيل بالكامل. لماذا يُجري واتساب هذا التغيير؟مع مرور الوقت، قد تواجه الأجهزة القديمة صعوبة في مواكبة الميزات والتحديثات الجديدة، وبدلاً من ترك التطبيق يعمل بشكل سيء وعدم حصوله على التحديثات، يُفضل واتساب أن يتوقف الناس عن استخدامه، وأضاف واتساب: "تتغير الأجهزة والبرامج باستمرار، لذلك نراجع بانتظام أنظمة التشغيل التي ندعمها ونُجري التحديثات".

وأضاف: "ننظر سنويًا إلى الأجهزة والبرامج الأقدم والأقل استخدامًا، وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضًا على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف اللازمة لتشغيل واتساب".