شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تغرق عدة مناطق في دمياط وإعلان حالة الطوارئ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وقعت أمطارا غزيرة ببعض اقري داخل محافظة دمياط، الأمر الذي تسبب في ارتفاع منسوب المياه بالشوارع العامة في قرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، الأمر الذي دفع الأهالي بمحاولة رفع تراكمات المياه قبل بلوغها المنازل.

بفعل تراكمات مياه الأمطار لم يتمكن أهالي القرية من السير بشوارع القرية، مما دفعهم إلي محاولات عديدة لرفع تلك التراكمات فضلا عن تقديم الدعم لسيارات الوحدة المحلية لتصريفها.

على جانب آخر دفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باكثر من 10 سيارات لرفع تراكمات المياه، فضلا عن سيارة سيول للمساهمة في الانتهاء من رفع تلك التراكمات وتحقيق السيولة المرورية بعد السيطرة على الأوضاع.

ومن جانبه أكد المهندس مجدي عطا الله رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أنه قد تمت السيطرة على الأوضاع بقرية الوسطاني، لافتا إلي أنه تم الانتهاء من أعمال تصريف مياه الامطار بالشوارع العامة للقرية ومازال العمل جارياً في الشوارع الفرعية منها.

واضاف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أنه قد تم عقد غرفة عمليات تم عقدها بشكل دائم داخل الشركة، موضحا أنه قد تم تخصيص أرقاما لتلقي شكاوي المواطنين والتعامل الفوري مع أية طوارئ قد تحدث نتيجة سوء الأحوال الجوية ورفع فوري لتراكمات مياه الأمطار من شوارع المحافظة.



غرق شوارع قرية بدمياط بسبب الامطار



قرية الوسطاني بدمياط تغرق في مياه الأمطار