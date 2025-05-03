شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السكة الحديد: توجيهات الرئيس في عيد العمال أكدت مدى اهتمامه بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ اليوم مجلس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، برئاسة عبد الفتاح فكري أحمد، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

كما ثمن عبد الفتاح فكري، كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في الاحتفال بعيد العمال، والذي جاء من أحد الصروح الصناعية الكبرى بمدينة السويس الباسلة، مما يؤكد على قيمة العمل والعمال، وتقديرا لدورهم الفعال في التنمية، وإحداث نهضة صناعية كبرى .

أكد فكري إلى أن حديث الرئيس اليوم كان حديث الأب لأبنائه، ويؤكد على أن عمال مصر دائما في عقل وقلب القيادة السياسية .

نوه رئيس نقابة السكة الحديد إلى المشروعات القومية التي تم افتتاحها اليوم، والتي تؤكد على المستقبل المشرق لقطاع الصناعة في مصر، ودليل على عظمة سواعد عمالها المخلصين .

كما ثمن فكري إعلان الرئيس عن التصديق على قانون العمل الجديد، والذي يضمن في محتواه العديد من الضمانات لحقوق العمال .

كذلك قرارات الرئيس وتوجيه الحكومة بتنفيذها وهي، العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، التوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.

ثم تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والعمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير، والتوجيه بتشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها.

أكد عبد الفتاح فكري، على أن العاملين بالسكة الحديد، ومترو الأنفاق والشركات التابعة، جنودا مجندة لتحقيق حلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ كافة التوجيهات لتطوير وتحديث مرفق السكة الحديد، ومترو الأنفاق لمواكبة التطوير الذي تشهده الدولة في كافة قطاعاتها الخدمية والصناعية، ولمواكبة الجمهورية الجديدة .

في النهاية أكد فكري، أن عمال مصر يجددون العهد والوعد، ببذل المزيد من الجهد والعرق، من أجل تحقيق حلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسعي قدما نحو الجمهورية الجديدة، التي أرسى فخامته قواعدها، والتصدي لكافة التحديات والظروف لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية الصناعية المنشودة .