شكرا لقرائتكم خبر عن عيد مرسال: توجيهات الرئيس السيسى بعيد العمال تعزز العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن التوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تمثل خارطة طريق واضحة لحماية حقوق العمال وتوسيع مظلة العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية عميقة لاحتياجات العمال في ظل تحديات العصر.

وأشاد مرسال بتوجيه الرئيس بالانتهاء من قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي حوله، مؤكدًا أن هذه الفئة ظلت لعقود خارج نطاق الحماية التشريعية، وأن هذه الخطوة ستنصف شريحة كبيرة من النساء العاملات وتحفظ كرامتهن وحقوقهن.

كما ثمّن التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وصرف إعانات عند الوفاة، واصفًا إياها بأنها "خطوة إنسانية مهمة تعزز من استقرار الأسر المصرية"، وتؤكد أن الدولة لا تفرق بين فئة وأخرى من أبنائها.

وفيما يتعلق بتوجيهات تأهيل الشباب من خلال منح مجانية، قال مرسال إن هذه المبادرة تمثل استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري، وتخاطب التحدي الأكبر في سوق العمل، وهو ملاءمة المهارات لاحتياجاته الفعلية.

كذلك أشاد مرسال بتأكيد الرئيس على سرعة الفصل في القضايا العمالية، معتبرًا أن العدالة المتأخرة هي إنصاف منقوص، وأن هذه التوجيهات تعزز الثقة في منظومة التقاضي وتحفظ حقوق العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

واعتبر مرسال أن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي، ويعكس جدية الدولة في متابعة الأثر الواقعي للسياسات والبرامج المرتبطة بسوق العمل.

واختتم مرسال تصريحه بالتأكيد على أن "عمال مصر يثمنون هذا الدعم الرئاسي التاريخي، ويجددون العهد على مواصلة العمل والإنتاج من أجل وطن يستحق منا الكثير".