شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحرر 157 محضر ضبط جمركي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، فى تحرير ١٥٧ محضر ضبط جمركى خلال الثلث الاول من عام ٢٠٢٥ شهور ( يناير، فبراير، مارس، ابريل) كان نصيب مبنى الركاب رقم واحد بقيادة أحمد على السيد القائم بتسيير اعمال الادارة العامة لجمارك المبنى ٢٤ محضر ضبط جمركى، وتم تحرير ٥٤ محضر ضبط جمركى بمبنى الركاب رقم اثنين بقيادة احمد سعد عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة لجمارك المبنى، بينما جاء نصيب مبنى الركاب رقم ثلاثة عدد ٧٨ محضر ضبط جمركى، وحرر رجال جمارك مطار سفنكس بقيادة حسام ابو الفضل رئيس اللجنة الجمركية محضر ضبط جمركى واحد عبارة عن سبعة وعشرين سلاح أبيض.

فى مبنى الركاب رقم ١ تم تحرير تسعة محاضر ضبط فى شهر يناير، وستة محاضر ضبط فى شهر فبراير، وسبعة محاضر ضبط فى شهر مارس، ومحضرين فقط فى شهر إبريل.

كان نصيب الإدارة الاولى منهم بقيادة محمود عبد النبى مدير الادارة وكل من علاء شحاتة واكرامى احمد نائبا المدير عدد سبعة محاضر ( تليفونات وسماعات وساعات وشعر مستعار وتاشيرة مزورة )، بينما حرر رجال الادارة الثانية بقيادة محمد حميدة مدير الادارة ونائبه وائل إمبابى ستة محاضر ضبط ( مخدرات متنوعة واسلحة بيضاء)، وحرر رجال الادارة الثالثة برئاسة المدير محمد حفظى ونائبه وائل امبابى سبعة محاضر ضبط ( مستحضرات تجميل ومستلزمات جراحة أسنان وطبية اخرى وتليفونات)، واخيرا حررت الادارة الرابعة بمبنى الركاب ١ برئاسة خالد عبد العظيم ونائبيه ابراهيم حسن واكرامى احمد عدد اربعة محاضر ضبط ( اسلحة بيضاء ومستلزمات اسنان وشرائط مخدرة ).

فى مبنى الركاب رقم ٢ تم تحرير اثنى عشر محضر ضبط فى شهر يناير، واربعة عشر محضر ضبط فى شهر فبراير، وسبعة عشر محضر ضبط فى شهر مارس، واحدى عشر محضر ضبط جمركى فى شهر إبريل.

كان نصيب الإدارة الاولى بقيادة مصطفى الجندى ونائبه احمد عمر عدد عشرة محاضر ضبط ( مخدرات متنوعة، مستلزمات اسنان وطبية اخرى، مستحضرات تجميل، منظار يركب على سلاح، روادع، عملة مخبأة داخل جهاز، ساعات وسماعات ذكية)، وحررت الادارة الثانية برئاسة صبحى ربيع مدير الادارة وابراهيم حسن طلحة نائبة عدد اربعة وعشرون محضر ضبط ( حشيش وماريجوانا وعبوات وشرائط مخدرة متنوعة، شعر مستعار، مستحضرات تجميل، تليفونات، سبائك ذهبية، شماريخ والعاب نارية، روادع واجهزة لاسلكي)، بينما حررت الادارة الثالثة برئاسة احمد حسن الحكش مدير الادارة وهانى ابو طالب نائبة تسعة محاضر ( صواعق، روادع، مناظير تركب على سلاح، عبوات وشرائط مخدرة، مستحضرات تجميل، شعر مستعار)، واخيرا حررت الادارة الرابعة برئاسة احمد عبد الهادى مدير الادارة بمبنى الركاب رقم ٢ ونائبيه علاء شحاتة واكرامى احمد عدد احد عشر محضر ضبط جمركى ( عبوات وشرائط مخدرة، مشغولات ذهبية وفضية، ساعات روليكس، شعر مستعار، منظار، مستلزمات اسنان، اختام خاصة بالجوازات)

فى مبنى الركاب رقم ٣ تم تحرير خمسة وعشرين محضر ضبط فى شهر يناير، وتحرير ثلاثة عشر محضر ضبط فى شهر فبراير، وثلاثة وعشرون محضر ضبط فى شهر مارس، فيما تم تحرير سبعة عشر محضر ضبط جمركى فى شهر إبريل).

كان نصيب الادارة الأولى بقيادة عبد العظيم حمادة مدير الادارة ونائبه تامر قاسم ١٦ محضر ضبط ( اسلحة بيضاء متنوعة وصواعق وروادع، عملات أثرية، عبوات وشرائط مخدرة متنوعة، مستلزمات سجائر إلكترونية، مستحضرات تجميل، ادوية)، بينما حررت الادارة الثانية برئاسة سيد ممدوح مدير الإدارة واحمد ابو بكر نائبه ثمانية وعشرون محضر ضبط ( مستحضرات تجميل، مستلزمات جراحة اسنان وطبية اخرى، عملات أثرية، رامات داخل اجهزة لاب توب، عبوات وشرائط مخدرة متنوعة، سيجار و"شيش" اليكترونية، معدات طبية، عبوات سائلة )، كما تم تحرير احدى عشر محضر ضبط بواسط الإدارة الثالثة برئاسة رأفت وهيب مدير الادارة ونائبته اميرة طلبة ( ساعات يد، مستلزمات اسنان، حشيش ومخدرات اخرى، مستحضرات تجميل، عبوات سائلة ).

أخيرا حررت الإدارة الرابعة بمبنى الركاب ٣ بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الادارة ونائبه أحمد فؤاد عدد واحد وعشرين محضر ضبط جمركى ( مواد مخدرة، مستحضرات تجميل، أدوية تخسيس، مستلزمات جراحة أسنان وطبية أخرى، عبوات وشرائط مخدرة متنوعة، عملات أثرية، تأشيرة مزورة).

وحررت الإدارة الأولى بالصالة الموسمية برئاسة جهاد الوكيل مدير الادارة ونائبه مدحت عبد الصبور محضرى ضبط جمركى ( مستحضرات تجميل، منظار يركب على سلاح)، واخيرا تم تحرير محضر ضبط جمركى واحد بمطار سفنكس برئاسة حسام ابو الفضل.

يأتى هذا بالتزامن مع تطبيق إجراءات حوكمة أجهزة التليفون المحمول والتى تطلب مجهودا إضافيا كبيرا وعبئا يتحمله رجال الإدارة المركزية فى كافة المطارات والمنافذ ويطبقون تلك الحوكمة بعدالة وشفافية ومجهود مضنى وبحيث لا يؤثر ذلك على تقاطر الركاب وانسيابية الحركة.

وتأتى فى ظل تنفيذ القوانين بأسلوب وأداء وتعامل راقٍ مع الركاب مواطنين وأجانب رغم تنوع وتطور طرق الاخفاء والتحايل بواسطة الركاب محاولى التهريب ومخالفى القوانين، ايضا تم ذلك بمجهود كبير ومتميز لكافة الادارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام واحمد عبد الرؤوف مدير العمليات، والإدارات الصباحية وابرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة من رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموى ونائب وزير المالية شريف الكيلانى ودعم وزير المالية أحمد كجوك.

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