شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولى قرب مدينة أبورديس والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة إتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث البترولى الذى تم رصده فى نطاق محافظة جنوب سيناء، على بُعد نحو 40 كيلومترًا من مدينة أبورديس في اتجاه شرم الشيخ، حيث ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بظهور بقع زيتية على سطح مياه البحر ، وغير معلومة المصدر .



وعلى الفور قام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالسويس وسيناء فور تلقي البلاغ بتشكيل لجنة عاجلة من فريق الطوارئ بالفرع وتم التوجه إلى موقع الحادث للمعاينة والفحص ، والوقوف على أسباب التلوث ومصدره، بالتعاون والتنسيق مع مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت التابع لوزارة البيئة.



وقد قامت اللجنه المشكلة ومركز السلام بإتخاذ الإجراءات الفورية لاحتواء التلوث والبدء فى أعمال تطهير الشاطئ ، وذلك فى إطار خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البحرى بالزيت ،كما قامت اللجنة بأخد عينتين من التلوث وإرسالها لمعمل الفرع لفحصها و تحديد مصدر التلوث ونوعيته تمهيدًا لاتخاذ

الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب.