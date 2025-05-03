أخبار مصر

رئيس الوزراء يغادر الجابون بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الوزراء يغادر الجابون بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يغادر الجابون بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

السبت، 03 مايو 2025 08:30 م

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار ليبرفيل عاصمة الجابون، عائدًا للقاهرة، بعد مشاركته في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجابوني، بريس نجيما، وذلك نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور السفيرة ريهام عمار، سفيرة مصر في الجابون.

وكان في وداع رئيس الوزراء عند المغادرة ريجيس أونانغا ندياي، وزير خارجية جمهورية الجابون.

وقد شهد حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما حضور ومشاركة عددٍ كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements