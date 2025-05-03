شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات الأسرى الإسرائيليين تحذر ترامب من آلاعيب نتنياهو وتدعو لإسقاط حكومته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين فى قطاع غزة، حيث اعتبرت هذه العائلات أن "الطريقة الوحيدة لإعادة كل المخطوفين هي إسقاط حكومة نتنياهو وتغييرها".

وفي سلسلة تصريحات غاضبة، طالبت العائلات بخروج جماهيري واسع إلى الشوارع للضغط من أجل إسقاط الحكومة، معتبرة أن استمرار الحرب واستدعاء المزيد من قوات الاحتياط "لن يؤدي إلا إلى مزيد من مقتل أبنائنا".

وأضافت العائلات أن نتنياهو "يعمل على إطالة أمد الحرب لتحقيق أهدافه السياسية، ويرسل جنودًا إضافيين إلى غزة ليس من أجل إنقاذ المخطوفين، بل لقتلهم والتغطية على فشله".

ووجهت العائلات نداءً مباشرًا إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، داعية إياه إلى "عدم تنفيذ أي عملية عسكرية جديدة في غزة، لأنها ستعرض حياة المخطوفين للخطر المباشر".

كما شددت على ضرورة "إنهاء الحرب في غزة بشكل فوري" كخطوة أولى نحو إعادة بناء الثقة بالدولة، مؤكدة أن "إغلاق ملف 7 أكتوبر لن يتم إلا بإسقاط حكومة نتنياهو الفاشلة".

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذرت العائلات من "ألاعيب نتنياهو"، مطالبة بعدم التخلي عن قضية المخطوفين ودعم الجهود الحقيقية للإفراج عنهم.

وأكدت العائلات في ختام بياناتها أن "نتنياهو لا يزال يضحي بأرواح الجنود من أجل إنقاذ حكومته، وليس من أجل استعادة المخطوفين".