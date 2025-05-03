شكرا لقرائتكم خبر عن متى تعود عظة البابا تواضروس الثانى الأسبوعية؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المسيحيون الأرثوذكس فى مصر والوطن العربى والعالم موعد عودة العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لما تمثله من أهمية كبرى لهم.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية هنأ الأقباط بمجئ أسبوع البصخة المقدسة وعيد القيامة، كما أعلن عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعى لقداسته، طوال فترة الخمسين المقدسة التى بدأت بيوم عيد القيامة الموافق 20 أبريل الجاري.

وجاء ذلك في نهاية عظته في الاجتماع ذاته والذى عقد بالمقر البابوي بالقاهرة.



وعن التوقف المؤقت لاجتماع الأربعاء قال قداسته: " كالمعتاد سيتوقف الاجتماع حتى الأسابيع الأولى من صوم الرسل".