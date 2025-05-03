شكرا لقرائتكم خبر عن في ثالث محطات جولته الرعوية.. البابا تواضروس الثانى يصل صربيا والان مع تفاصيل الخبر

وصل اليوم إلى مطار "نيكولا تسلا" بالعاصمة الصربية بلجراد، قداسة البابا تواضروس الثاني، قادمًا من رومانيا، في ثالث محطات جولته الرعوية بإيبارشية وسط أوروبا.

وكان في استقبال قداسته كل السفير باسل صلاح، سفير مصر في صربيا، والملحق العسكري العقيد علي طاهر والمستشار إبراهيم حمزة نائب السفير وطاقم السفارة.



كما كان في استقبال قداسة البابا السيد ساشا ميياتوفيتش مساعد مدير مكتب الشؤون الدينية من إدراة التعاون مع الكنائس والمؤسسات الدينية التابع لوزارة العدل الصربية.

وكانت جولة قداسة البابا في إيبارشية وسط أوروبا قد بدأت بزيارة بولندا، يوم ٢٥ أبريل الماضي، حيث صلى قداس “أحد توما” في كنيسة الشهيدين مار يوحنا المعمدان وفيلوباتير مرقوريوس (أبو سيفين) بالعاصمة وارسو، والتقى أبناء الكنيسة القبطية والأثيوبية، وألقى محاضرة تاريخية في كلية أوروبا، كما استقبله الرئيس البولندي أندريه دودا بالقصر الرئاسي، وزار رئيس أساقفة وارسو للكنيسة الكاثوليكية، وحضر الحفل الرسمي الذي أقامته السفارة المصرية بوارسو على شرف قداسته.

وفي محطته الثانية برومانيا، التقى قداسة البابا أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بوخارست، وزار البطريركية الرومانية، حيث كان في استقبال قداسته، غبطة البطريرك دانيال، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية، ودشن كنيسة الشهيد مار مينا الجديدة، وكان في وداع قداسة البابا في مطار السفير مؤيد الضلعي، سفير مصر في رومانيا، والقس مينا تكلا، كاهن الكنيسة القبطية برومانيا، بالإضافة إلى عدد من أعضاء السفارة المصرية وأبناء الكنيسة المقيمين في رومانيا.

ومن المقرر أن يواصل قداسة البابا زيارته لصربيا خلال الأيام المقبلة، حيث يلتقي أبناء الكنيسة القبطية المقيمين هناك، ويشارك في عدد من اللقاءات الروحية والرسمية، حاملاً معه رسائل المحبة والأبوة الروحية لكل أبنائه في بلاد المهجر.

يرافق قداسة البابا خلال جولته الرعوية لإيبارشية وسط أوروبا، إلى جانب نيافة الأنبا چيوڤاني أسقف إيبارشية وسط أوروبا، صاحبا النيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا، الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والشماس چوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور الملحق الصحفي للزيارة، والشماس بيشوي جرجس من المكتب الإعلامي لقداسة البابا.



البابا تواضروس الثانى يصل صربيا