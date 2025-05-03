شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: العمالة غير المنتظمة حصلت على امتيازات كثيرة السنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، إننا ننتظر كل عيد عمال ما سيقوله الرئيس من أجل تحقيق مطالب العمال خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن أن عيد العمال ليس مجرد مناسبة ولكنه تقدير للدور الذي يقوم به العمال ودورهم في تنمية مصر وفي الموافق الوطنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن العامل المصري على طول الخط في مساندة الدولة بكل ما يملك من إمكانيات تمكنه من الإنتاج أكثر لصالح دولته والاقتصاد المصري.

وشدد نائب رئيس اتحاد العمال، على أن الرئيس السيسي دائما مهتم بالعمالة الأكثر احتياجا، موضحا على زيادة الامتيازات التي يحصل عليها العمالة غير المنتظمة في السنوات الماضية.