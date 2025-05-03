شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالبرلمان: فلسفة قانون العمل الجديد المحافظة على حقوق العمال والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عمال مصر جنود التنمية وفرسان الإنتاج، مشيرا إلى أننا نتعهد بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتقديم الخدمة للمواطن بجودة أفضل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن قانون العمل يحكم كل العلاقات العامة في مصر، موضحا أن لدينا ما يقرب من 30 مليون عامل، ولا نريد أن نقتصر القانون على العامل فقط، لأن فلسفة قانون العمل الجديد مبنية على بناء علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، العامل وصاحب العمل.

وأشار عبد الفضيل، إلى أن من فلسفة قانون العمل الجديد، هو المحافظة على الحد الأدنى لحقوق العمال لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص بعد عزوفهم، والتأكيد على المواءمة بين مخرجات التدريب والتعليم مع احتياجات سوق العمل.