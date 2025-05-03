شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا مائل للحرارة وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 4 مايو 2025، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس، وتقدم الرئيس السيسى للجميع بالتهنئة، بمناسبة عيد العمال، موجها تحية إجلال وتقدير لعمال مصر الأوفياء، على ما يبذلونه من جهد وعطاء، كونهم أحد أعمدة هذا الوطن فى مسيرة البناء والتقدم.. مضيفًا: "كل عام وأنتم ومصرنا الحبيبة بخير.. وفى تقدم دائم". الرئيس السيسى: بفضل الله ثم بوحدة الشعب كله قادرون على تجاوز التحديات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بوحدة الشعب كله - بجميع فئاته - قادرون على تجاوز التحديات، والمضى قدما فى مسيرة البناء والعطاء، متسلحين بالإرادة والإخلاص، مضيفًا:"وكلى ثقة فى تحقيق أهدافنا النبيلة، لرفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه"، جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة . جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة و”مسعد بولس” مستشار الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى للخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية يوم الجمعة 2 مايو. قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، خلال كلمته في الاحتفال بعيد العمال بالسويس "نقدم التحية لكل من اعتبر العمل شرفا والجهد رسالة وأن العمل رسالة ومسئولية وطنية وليس مجرد وظيفة دمتم أساسا لهذا الوطن". الفريق كامل الوزير فى عيد العمال: نقدم التحية لكل من اعتبر العمل شرفا ورسالة وزير الخارجية لمسؤول أمريكى: نرفض أي تدخل إسرائيلى فى الشأن السورى الرئيس السيسى يعلن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد" الرئيس السيسى يوجه بدراسة رفع كفاءة محطة "الزهراء" لتعظيم إرث الخيول الأصيلة الرئيس السيسى: بفضل الله ثم بوحدة الشعب كله قادرون على تجاوز التحديات

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دولة الجابون، لحضور مراسم حفل تنصيب الرئيس الجابوني، بريس نجيما، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وزير العمل: نؤكد التزامنا بمضاعفة الجهود لتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج قال الدكتور محمد جبران وزير العمل، إننا نجدد العهد والوعد في عيد العمال بالسويس بعدما احتتفلنا بعيد تحرير سيناء، وتحولت أحلامنا الى حقائق نعيشها تحققت على أرض الواقع بفضل القيادة الحكيمة. عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لبحث موقف مشروع "الإدارة الذكية للموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر" والذى تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون من أجل التنمية . محافظة الجيزة: امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ 31 مايو وتنتهى 4 يونيو أعلنت محافظة الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة. تنتهى المديريات التعليمية والإدارات والمدارس من عقد امتحان شهر أبريل لصفوف النقل بنهاية الأسبوع الجارى، حيث تعقد الاختبارات خلال اليوم الدراسى للطلاب لقياس نواتج التعلم المرتبطة بأجزاء من المنهج الدراسى . كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، عن بقايا تحصينات عسكرية، ووحدات سكنية للجنود، وخندق يشير إلى إمكانية وجود قلعة أخري بالمنطقة، وذلك خلال موسم حفائرها الحالي بموقع تل أبو صيفي بمنطقة أثار شمال سيناء. أسرار "حصون الشرق".. اكتشافات أثرية جديدة فى شمال سيناء.. صور محافظة الجيزة: امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ 31 مايو وتنتهى 4 يونيوالمديريات التعليمية تنتهى من امتحان شهر أبريل لصفوف النقل الأسبوع الجارى أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 18 شهيدا. ولادة طفلة في غزة بلا دماغ.. أسلحة إسرائيل تشوّه الأجنّة في الأرحام "فيديو" قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، إن "الطفلة ملك أحمد القانوع، عمرها يومان، وُلدت بلا دماغ في مستشفى العودة شمال غزة، في واحدة من الحالات الصادمة لتشوّه الأجنّة في الأرحام". كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 3 مايو 2025، حيث يسود طقس معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء. أمطار رعدية بعدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية ولادة طفلة في غزة بلا دماغ.. أسلحة إسرائيل تشوّه الأجنّة في الأرحام "فيديو" ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلى على خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 18 شهيدا وزير العمل: نؤكد التزامنا بمضاعفة الجهود لتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاجوزير الرى: اختيار 5 مزارع تجريبية لتنفيذ الرى الذكى

الرئيس السيسى: مصر بعقول وسواعد أبنائها المخلصين ستظل منارة للإنتاج والتنميةرئيس الوزراء يشارك فى حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما