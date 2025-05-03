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رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة في زيارة مفاجئة لمركز الصدر بالمطرية

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رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة في زيارة مفاجئة لمركز الصدر بالمطرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 03 مايو 2025 05:48 م

أجرى الدكتور حموده الجزار؛ رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة - زيارة مفاجئة صباح اليوم السبت؛ لمركز صدر المطرية، ومركز رعاية الأسرة بالمطرية؛ حيث تفقد حسن سير العمل؛ وتواجد الأطقم الطبية والإدارية ؛ وتوافر الأدوية والمستلزمات - مستمعا  إلى رأى المواطنين في جودة الخدمات الطبية المقدمة.

واستهل الزيارة بالمرور على مركز صدر المطرية ؛ تفقد سيادته جميع الخدمات المقدمة بالمركز ؛ حيث بدأ جولته بتفقد عيادات الكشف على الدرن ؛ وتوافر الأدوية والمستلزمات ؛ وكافة التحاليل والفحوصات الطبية الخاصة بالدرن ؛ كما تفقد قسم الأشعة ؛ وآلية صرف العلاج الشهري للمواطنين ؛ والمتابعة الدورية لمرضى الدرن ؛ وكيفية توعيتهم بمدى أهمية المتابعة المستمرة مع الفريق الطبي بالمركز وكيفية التعامل مع الوسط المحيط بهم لعدم نشر العدوى .

كما راجع مركز الفحوصات الخاص بالشهادات الطبية للعاملين بالمركز ؛ والمتابعة الدورية للأطقم الطبية للإطمئنان على عدم إصابتهم ؛ والقومسيون الطبي القائم بمركز الصدر .

وكعادته ؛ استمع ( الجزار ) إلى آراء المواطنين متلقي الخدمات الطبية بالمركز ؛ حيث عبَّروا عن رضائهم التام عن جودة الخدمات المقدمة وعن حسن معاملة الأطقم الطبية والإدارية لهم.

وفي سياق متصل ؛ استمع ( الجزار ) إلى حديث العاملين بالمركز ؛ وعن إحتياجاتهم وإقتراحاتهم للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ؛ مطالبين بتوفير جهاز إضافي ( لكيمياء الدم ) بالمعمل؛ وذلك نظرا لزيادة أعداد المترددين ولتلبية الإحتياجات من الفحوصات مع سرعة التعامل  مع المرضى.

على الفور ؛ كلف إدارة المعامل بالمديرية بسرعة فحص الطلب وتوفير جهاز ( كيمياء الدم ) إضافي للمركز لتلبية الإحتياجات ولسرعة الإستجابة ورفع الطاقة الاستيعابية لقسم المعمل بالمركز.

وإنتقل بعد ذلك إلى مركز طب الأسرة بالمطرية ؛ حيث تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ؛ على سبيل المثال وليس الحصر ؛ عيادات الأسنان ؛ عيادات طب الأسرة ؛ فحص المقبلين على الزواج ؛ متابعة الحوامل ؛ متابعة الطفل السليم ؛ حجرة تطعيمات الأطفال ؛ عيادات صرف الألبان ؛ المعمل ؛ غرفة المبادرات الرئاسية وتشمل مبادرة الإعتلال الكلوي والأمراض المزمنة وكبار السن ؛ وعيادة مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي وصحة المرأة .

مستكملا تفقده ؛ انتقل ( الجزار ) إلى مكتب الصحة ؛ حيث تفقد خدماته ( إستصدار شهادات المواليد والوفيات ؛ تسنين الأطفال) .

في ختام زيارته ؛ إجتمع بالأطقم الطبية بالمركز ؛ ليؤكد لهم حرصه الشديد على ميكنة المنشآت الطبية بالكامل بالقاهرة ؛ وأن هذا الحلم وهذه الرؤية أصبحت حقيقة واضحة تشاهدها أعين الجميع ؛ مضيفا أن التحول الرقمي والميكنة الكاملة لكافة الخدمات وإستبدال النظام الورقي بالمميكن في كافة المراكز والوحدات  هو حدث تاريخي يشهده قطاع الصحة بالقاهرة ؛ منافسا بذلك الدول المتقدمة في هذا الإطار ؛ ليصب في مصلحة المواطن وسرعة تلبية الخدمات ؛ مشيرا إلى أن إختيار محافظة القاهرة لتكون الرائدة بين محافظات الجمهورية يعد مسئولية كبرى على عاتق جميع الأطقم الطبية والإدارية بالقطاع الصحي بالقاهرة.

في نهاية جولته ؛ تقدم ( الجزار ) بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والإدارية بالمنطقة ؛ وعلى رأسهم السيدة الدكتورة مديرة المنطقة ؛ وفريقها المعاون ؛ كما وجه سيادته التحية لأطباء الأسنان بالمركز الطبي على مجهوداتهم بعيادة الأسنان والميكنة والتحول الرقمي بالمركز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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