شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة ، وذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه مع تقدم الوقت تكون القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على موعد مع سقوط الأمطار .

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 4 مايو 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالقاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وخليج السويس وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 31 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 31 درجة.

الصغرى 18 درجة.