شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُشارك فى حفل تنصيب الرئيس الجابونى بريس نجيما والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجابوني، بريس نجيما، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشهد حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما حضور ومشاركة عددٍ كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مشاركة رئيس مجلس الوزراء في حفل تنصيب الرئيس الجابوني تأتي تعزيزًا للعلاقات الثنائية القوية بين البلدين على المستوى السياسي والتجاري والثقافي والاقتصادي؛ حيث تشهد الدولتان تعاونًا مُستمرًا في مجالات اقتصادية عديدة تخدم الأهداف التنموية للجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي في حفل تنصيب الرئيس الجابوني المُنتخب تؤكد أيضًا حِرص الدولة المصرية على استمرار أوجُه التعاون المشترك في المجالات الواعدة مع الدولة الأفريقية الشقيقة.

حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما