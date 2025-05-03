شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا مائل للحرارة نهارا وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 4 مايو 2025، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالقاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وخليج السويس وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 31 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 31 درجة.

الصغرى 18 درجة.