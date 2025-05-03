شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع خط المياه من محطة تحلية مياه البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع خط مياه الشرب من محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة المغذى لمدينة السلام 1 و 2، ومدينة السويس الجديدة، وقرى جنوب السخنة بالسويس، يرافقه اللواء طارق حامد الشاذلى، محافظ السويس، ومسئولو وزارة الإسكان ومحافظة السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز مدينة السويس الجديدة.

وتابع الوزير موقف مختلف المكونات الخاصة بالمشروع، وأشار اللواء أمين شوقي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المشروع يشمل المأخذ البحري طاقة 340 ألف م3 / يوم، والخط الناقل من محطة التحلية لرافع سوميد قطر 1200 مم خارجي بطول 3.1 كم ومن غرفة التوزيع حتى رافع سوميد قطر 800 مم خارجي بطول 4.8 كم، والخط الناقل من غرفة التوزيع عند محطة التحلية شمالا حتى ميدان كنتاكي قطر خارجي 800 مم بطول 11 كم، والخط الناقل من ميدان كنتاكي وحتى نقطة الربط عند قرية المنال قطر خارجي 710 مم بطول 11.5 كم + رافع السخنة (الندى)، والخط الناقل من رافع السماد حتى رافع السلام قطر خارجي 710 مم بطول 8.5 كم، بإجمالي أطوال الخط : 38.9 كم.