شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر فى إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام إندونيسية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرتي ميناهاسا وسولاويزي في إندونيسيا.

والأسبوع الماضي، وقع زلزال بقوّة 6.2 درجات، قبالة ساحل إندونيسيا، بحسب ما أعلن المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية (يو اس جي اس).

وتسبب زلزال قوي بلغت قوته9.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية في 26 ديسمبر 2004 في حدوث تسونامي أدى إلى مقتل حوالي 230 ألف شخص في نحو 12 دولة.