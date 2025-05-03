شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار قانون العمل الجديد.. الرئيس السيسى ينتصر للعمال فى عيدهم (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

وبهذه المناسبة، أعلن الرئيس السيسى عن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

وبالإضافة إلى هذا، وجه الرئيس السيسى الحكومه بما يلى:

أولا- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله.

ثانيا- التوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.

ثالثا- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

رابعا- العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.



خامسا- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.