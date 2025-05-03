شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الغذائية: توجيهات الرئيس في عيد العمال تعكس تقدير الدولة لأولادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، أن حديث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية "عيد العمال" كان حديثا من الأب إلى أبنائه من مختلف القطاعات، وقد لخصت التوصيات الخمسة التي أصدرها اليوم خلال كلمتة الكثير من المطالب التي كنا نطالب بها كتنظيمات نقابية تمثل عموم عمال مصر، وخاصة فيما يتعلق بسرعة البت في القضايا العمالية المنظورة وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال المنح المجانية وتنظيم أحوال "العمالة المنزلية" من خلال أصدار أول قانون ينظم أمورهم ويوفر لهم الحماية الإجتماعية المطلوبة.

وأكد "عيش" في تصريحات صحفية : عمال مصر وفي القلب منهم عمال "الصناعات الغذائية" سوف نعمل علي الاستفادة من مناخ الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد منذ تولي الرئيس مسؤولية الحكم وأرساء قواعد الجمهورية الجديدة، ونحن مستمرين من خلال الدورات التثقيفية والتدريبية التي قمنا بها في تدريب وتثقيف عمالنا لتحقيق بيئة عمل متوازنة تضمن مصلحة أطراف العمل ويتحقق معها المزيد من الاستقرار وزيادة الإنتاج، وكذلك إطلاق أول مبادرة عمالية تهتم بتحقيق ذلك "بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا"، ومبادرات أخري عملنا عليها كان الهدف منها زيادة معدل التصدير الي الخارج وقد نجحنا في قطاع الصناعات الغذائية في تحقيق معدلات تصدير وصلت لأكثر من 5.5 مليار دولار، ولدينا هدف زيادة نسبة التصدير لـ 20% عن المعدلات السابقة.

واختتم "عيش" تصريحاته، قائلاً : نجدد اليوم عهدنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي علي مواصلة العمل من أجل أستقرار وطننا الحبيب مصر، وعمال مصر علي قلب رجل واحد للعبور بسفينة الوطن الي بر الأمان.